Ardahan Barosu'ndan Başkan Demir'e ziyaret

17.09.2019 16:37

Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Baro Başkanlığı'na getirilen Av. Osman Nuri Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.



Başkan Demir, Ardahan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek Av. Osman Nuri Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA