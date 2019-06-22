Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden dolu, Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı dolu sebebiyle Ardahan Göle yolunda kazalar yaşandı. Yağış sebebiyle 75 AU 227 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü hafif yaralandı. Trafik ekipleri, doluyla kaplanan yolda sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri için uyardı. Dolu, bölgedeki ekili arazilere de zarar verdi.

Kaynak: DHA