Arda Yurtseven kimdir? Kartal'da kaybolan lise öğrencisi Arda Yurtseven neden öldü? sorularının yanıtı araştırılıyor. İstanbul Kartal'da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in bulunması için sosyal medya adeta seferber olmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ARDA YURTSEVEN KİMDİR?

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu.

ARDA YURTSEVEN NEDEN ÖLDÜ?

Gencin cansız bedeni bugün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven' ait olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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