Arda Turan ve Aslıhan Doğan, Herkesin İçinde Birbirine Girdi

Gazeteci Bilal Meşe'ye uçakta saldırıp küfürler etmesinin ardından Milli Takım'dan ayrılan ve eleştirilerin odağı olan futbolcu Arda Turan, sıkıntılı günleri ayrılıp barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile atlatmaya çalışıyordu.

BODRUM'A GİTTİLER

Bir süredir gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden, gazetecilerle iletişim kurmaktan kaçınan Arda Turan, tatil için sevgilisi Aslıhan Doğan ile Bodrum'u tercih etti.

SERT TARTIŞMA

Ancak ikili dün eğlenmek üzere arkadaşlarıyla beraber gittikleri Fenix adlı mekânda şiddetli bir tartışma yaşadı. Çiftin kıskançlık yüzünden tartıştığı öğrenilirken, Arda gece boyunca kafasını telefonundan kaldırmadı ve sevgilisiyle hiç konuşmadı.



DOĞAN BİR GÜN SONRA YALNIZDI

Tartışmanın yaşandığı gecenin sabahı Aslıhan Doğan, beach'te yalnız güneşlendi ve çok moralsiz olduğu gözlendi. Turan'ın sevgilisinin yanına gitmemesi akıllara "Yeniden mi ayrıldılar?" sorusunu getirdi.

İşte ikilinin tatilinden kareler;

