Arda Öziri kimdir? Arda Öziri ne zaman öldü?

018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Arda Öziri, günümüzde magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Peki, Arda Öziri kimdir? Arda Öziri ne zaman öldü?

Ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Magazin gündeminde yeniden gündem olan ünlü oyuncu hakkında Arda Öziri kimdir? Arda Öziri ne zaman öldü gibi araştırmalar yapılıyor.

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Eylül 1978

Nereli: İzmir

Ölüm tarihi ve yeri: 27 Mayıs 2018

Arda Öziri (14 Eylül 1978, İzmir - 27 Mayıs 2018, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

• Diriliş Ertuğrul - Emir Sadeddin'in adamı (2016-2018)

• Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

• İnsan Aldandı - Güven (2009)

• Son İstasyon - Burak (2010)

• Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)

• Farklı Boyut (2009)

• Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga (2010-2011)

• Cemile - Kaan (2006)

• Dolunay - Erdem (2005)

• Kandil (2005)

• Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

• Büyük Umutlar - Özgür (2004)

• Ah Be İstanbul (2004)

• Kampüsistan - Yiğit (2003)

• Estağfurullah Yokuşu (2003)

• Asmalı Konak - Haluk (2002)

• Kınalı Kar (2002)

• Yedi Numara (2000)

• Dadı (2000)

• Ruhsar (1997)