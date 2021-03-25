Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
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Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir psikolojik tedavi gören ve zorlu bir süreç yaşayan oyuncu Arda Kural'ın eski halinden eser kalmadı. Bir zamanların Leonardo Dicaprio'su olarak tanınan Kural, değişimi ile sevenlerini üzdü.

Türkiye'nin yerli Leonardo Dicaprio'su olarak tanınan Arda Kural, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşadığı zorlu süreç yüzünden günden güne değişen Kural, son hali ile sevenlerini üzdü.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Geçtiğimiz yıl Tutunamayanlar dizisi ile yeniden ekrana çıkan Arda Kural, dizinin ardından uzun süre ortalarda görünmüyordu. Pandemi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Kural, yeniden ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.

"ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI ŞEYLERİ KALDIRAMADIM"

Rahatsızlığının ardından açıklamalarda bulunan Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" şeklinde konuşmuştu.

Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü

Kaynak: Snob Magazin

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