Arda Ayten kimdir? 1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten hayatı

07.10.2019 09:07

Yeni sezona geçen sezondan yarım kalan yarışma ile devam eden Kim Milyoner Olmak İster'e Arda Ayten damgasını vurdu. Türkiye'nin merakla beklediğimilyonluk soruyu açtıran ve soruyu doğru cevaplayan Arda Ayten büyük ödülün sahibi oldu. 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kimdir? Arda Ayten'in hayatı…

ARDA AYTEN KİMDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesinde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

ARDA AYTEN KAZANDIĞI PARAYLA NE YAPACAK?

"1 milyonluk ödülü nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna cevap veren Arda Ayten, "Gelecek yaz öğrenebildiğim kadar dil öğrenmeye çalışacağım. Birkaç farklı enstrüman çalacağım. Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim. Ve istediğim tüm hayallerim için çabalayacağım. Bu olmasa da çabalayacaktım. Ödül her şeyi hızlandıracak. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu zaten hayatım boyunca okumayacağım bir sayı ama en azından önümde bir çıta olur." dedi.