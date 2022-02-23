ARCO çağdaş sanat fuarı başladı

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ARCO çağdaş sanat fuarı, Kovid-19 salgınının iki yıldır sektörde yarattığı olumsuzlukları kaldırma umuduyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen ARCO'ya 32 ülkeden 185 galeri katılırken, fuarda İstanbul'dan bir sanat galerisi de yer aldı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İspanya özelinde siyasi polemik yaratan eserlerin olduğu ARCO'da, diktatör Francisco Franco, yolsuzluk iddialarından ülkeyi terk eden eski Kral Juan Carlos, ETA ve GRAPO terör örgütlerinin kurşuna dizilen üyeleri ya da Başbakan

Pedro Sanchez'i konu alan eserlerin olduğu görüldü.

Fuarın bu yılki en pahalı tablosu, 2 milyon avroya satılan, Joan Miro'ya ait 1973 yapımı bir tablo oldu.

Çağdaş sanat galerilerinin temsilcileri, salgından dolayı son iki yılda yüzde 80'e varan ekonomik kayıplar yaşadıklarını vurgulayarak birçok ülkede kısıtlamaların gevşetilmesiyle sektörün canlanmasını beklediklerini ifade ediyor.

Türkiye, 2013'te ARCO'nun konuk ülkesi olmuştu.