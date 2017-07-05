Arçelik'e Red Dot'tan 3 Ödül

Arçelik, tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından biri olan ve otoritelerce kabul edilen bir kalite onayı olma özelliği taşıyan Red Dot Ödülleri'nde 3 ürünüyle ödül almaya hak kazandı.



Şirket açıklamasına göre Red Dot Tasarım Ödülleri jürisi tarafından Grundig Bluetooth Hoparlör, Grundig Orion Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Grundig Fourever 4 Kapılı Flush Handle Buzdolabı, Red Dot Award: Product Design ödülüne layık görüldü.



Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen ödül töreninde, ödülleri Arçelik adına Endüstriyel Tasarım Ekibi'nden Onur Onrat aldı.



1954 yılından bu yana her yıl çeşitli ülkelerden binlerce başvurunun yapıldığı Red Dot Tasarım Ödülleri tasarımın en iyilerini ödüllendiriyor.