Arcane konusu nedir, nereden izlenir? Arcane 4. Bölüm ne zaman çıkacak?

Riot Games'in oyunu League of Legends'in evreninde geçen Arcane, animasyonlu bir dizidir. Bir etkinlik serisi olarak tanımlanan oyun, League of Legends evreninde geçmektedir. League of Legends 10. Yıl dönümü kutlamalarında duyuruldu. Animasyon hizmetleri sağlayan Paris merkezli bir Fransız stüdyosu olan Riot Games ve Fortiche tarafından üretildi.

ARCANE KONUSU NEDİR?

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun'da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu alıyor.

ARCANE NEREDEN İZLENİR?

Riot Games'in League of Legends evreninde geçen dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

ARCANE 4. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

League of Legends Arcane dizisinin ilk üç bölümü Netflix'te 7 Kasım tarihinde yayınlandı. Arcane dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman çıkacağı konusu merak konusu oldu. Arcane 4. Bölüm 13 Kasım tarihinde çıkacak.

