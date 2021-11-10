Arcane konusu nedir, nereden izlenir? Arcane 4. Bölüm ne zaman çıkacak?
League of Legends dünyasında geçen Netflix dizisi Arcane, vizyona girmesinden kısa bir süre sonra izlenenler tarafından oldukça beğenildi. Peki Arcane'in konusu nedir? Arcane nereden izlenir? Ve Arcane 4. Bölüm ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Riot Games'in oyunu League of Legends'in evreninde geçen Arcane, animasyonlu bir dizidir. Bir etkinlik serisi olarak tanımlanan oyun, League of Legends evreninde geçmektedir. League of Legends 10. Yıl dönümü kutlamalarında duyuruldu. Animasyon hizmetleri sağlayan Paris merkezli bir Fransız stüdyosu olan Riot Games ve Fortiche tarafından üretildi.
Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun'da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu alıyor.
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Riot Games'in League of Legends evreninde geçen dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
League of Legends Arcane dizisinin ilk üç bölümü Netflix'te 7 Kasım tarihinde yayınlandı. Arcane dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman çıkacağı konusu merak konusu oldu. Arcane 4. Bölüm 13 Kasım tarihinde çıkacak.