Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?
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Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?

Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?
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Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları tam olarak bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de arazöz oldu. Peki, arazöz ne demek? Arazöz nedir? Türk Dil Kurumu'na göre arazöz ne demek, ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Arazöz nedir? gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Arazöz ne demek, arazöz nedir?

TDK'YA GÖRE ARAZÖZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen arazöz kelimesi "Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç." anlamına gelmektedir.

Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?

TDK'ya göre arazöz anlamı : Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç.

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