Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları tam olarak bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de arazöz oldu. Peki, arazöz ne demek? Arazöz nedir? Türk Dil Kurumu'na göre arazöz ne demek, ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...