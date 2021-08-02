Arazöz ne demek? TDK'ya göre arazöz nedir, ne anlama geliyor?
Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları tam olarak bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de arazöz oldu. Peki, arazöz ne demek? Arazöz nedir? Türk Dil Kurumu'na göre arazöz ne demek, ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...
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TDK'YA GÖRE ARAZÖZ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen arazöz kelimesi "Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç." anlamına gelmektedir.
TDK'ya göre arazöz anlamı : Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç.