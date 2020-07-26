Araziye gizlenmiş 2 piknik tüpü ele geçirildi
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ele geçirildi.
26.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:41
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince askeri birliklerin kullandığı yolların el yapımı patlayıcı ile tuzaklanacağına yönelik alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Operasyonda araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ele geçirildi.
Tüpler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından fünye ile kontrollü şekilde imha edildi.
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Kaynak: AA