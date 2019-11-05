Arazisindeki geyiklerin avlanmasına izin vermeyen Fransız yönetmen Luc Besson mahkemelik oldu

05.11.2019 12:58

Fransız yönetmen Luc Besson arazisindeki yabani geyiklerin avlanmasına izin vermediği için mahkemelik oldu.



Normandy'nin Orne bölgesindeki avcılar Beşinci Element ve Nikita gibi filmlerin yönetmenini kendi arazisindeki geyiklerin hızla üreyerek sayılarının çoğalmasına ve komşu tarlalardaki çiftçilerin ürünlerinin zarar görmesine izin vererek ulusal avlanma planına karşı gelmekle suçluyor. Euronews.com'da Görüntüle