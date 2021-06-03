Arazide cansız bedeni bulundu
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Arazide cansız bedeni bulundu

Arazide cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesinde Fatih Güler'in (26) arazide cansız bedeni bulundu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Fatih Güler'in (26) arazide cansız bedeni bulundu.

Midyat'ın Orta Çarşı Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz haldeki kişiyi görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cesedin Fatih Güler'e ait olduğu tespit edildi.Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güler'in ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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