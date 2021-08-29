Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide

Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde çocukların arazide bulduğu altına benzer cismin üzerindeki pası keserle temizlemek isterken meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mehmet Turan (52) toprağa verildi.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde çocukların arazide bulduğu altına benzer cismin üzerindeki pası keserle temizlemek isterken meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mehmet Turan (52) toprağa verildi. Turan'ın aynı olayda yaralanan gelini ve oğlunun tedavisi sürerken, kızı ise taburcu oldu. 

Olay, dün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanları otlatan çocuklar buldukları altına benzeyen cismi babaları Mehmet Turan'a verdi. Turan, evinin önünde keserle cismin üzerindeki pası temizlemeye çalıştığı sırada patlama oldu. Turan, hayatını kaybederken, gelini Dilan (22), oğlu Nesim (24) ve kızı Sevim Turan (14) yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Patlamada hayatını kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Turan dün saat 22.00 sıralarında Diyadin ilçe mezarlığında defnedildi. Oğlu ve gelininin hastanedeki tedavileri devam ederken, kızı ise taburcu edildi.

 


Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Neşet Ertaş Burak Deniz Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Mame Thiam Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:40:49. #1.14#

title