ARAZİDE BULDUĞU CİSİM PATLADI; KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ,OĞLU VE KIZI YARALANDI
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ARAZİDE BULDUĞU CİSİM PATLADI; KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ,OĞLU VE KIZI YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cisimin elinde patladığı Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cisimin elinde patladığı Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanlarını otlatan Mehmet Turan, arazide yabancı bir cisim bularak evine götürdü. Mehmet Turan'ın evde açmaya çalıştığı cisim bir anda patladı. Mehmet Turan, hayatını kaybederken, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

ARAZİDE BULDUĞU CİSİM PATLADI; KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ,OĞLU VE KIZI YARALANDI
ARAZİDE BULDUĞU CİSİM PATLADI; KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ,OĞLU VE KIZI YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARAZİDE BULDUĞU CİSİM PATLADI; KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ,OĞLU VE KIZI YARALANDI - Haberler
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