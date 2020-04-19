Arazi yangınında kaymakam, belediye başkanı ve ilçe jandarma komutanı tehlike atlattı
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Yenipazar, Jandarma, Bilecik, Güncel

Arazi yangınında kaymakam, belediye başkanı ve ilçe jandarma komutanı tehlike atlattı

Bilecik'te meydana gelen arazi yangınında kaymakam, belediye başkanı ve ilçe jandarma komutanı tehlike atlattı.

19.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:13
Arazi yangınında kaymakam, belediye başkanı ve ilçe jandarma komutanı tehlike atlattı

Bilecik'te meydana gelen arazi yangınında kaymakam, belediye başkanı ve ilçe jandarma komutanı tehlike atlattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Batandere mevkisinde kullanılmayan tarım arazisi üzerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Arazinin kuru ot olması ve rüzgarın etkisiyle yangın alevler kısa sürede yayılırken, Yenipazar, İnhisar Belediyesilerine ait itfaiye ekipleri, Bilecik Orman işletmesinden gelen arazözler müdahale etti. Bölgeye Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Jandarma Komutan Cumhuriyet Gürcan gelerek, incelemeler yaptı.

İlçe protokolü tehlike atlattı

Yangın sonrası atlattıkları tehlikeyi anlatan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Batandere mevkisinde kullanılmayan tarım arazisi üzerinde çıkan arazi yangınına belediyemize ait iki adet itfaiye, bir adet iş makinesi, 8 personel ve İlçe Jandarma Komutanına bağlı altı görevli personelin müdahalesi sonucu ciddi ağır sonuçlar doğuracak olan arazi yangını ormanlık alana atlamadan kontrol altına alındı. Arazi yapısının bozuk olması, çorak toprak yapısına sahip olan arazi üzerindeki yıllarca yetişen ve kuru ot örtüsünün hızlı bir şekilde yanması, belediyemiz itfaiyelerinin üst yapılı ve on teker araçlar olması nedeni ile yangın alanında rahat hareket edememeleri neden oldu. Bu sebeple Kaymakamımız Yavuz Kartal, İlçe Jandarma Komutan Cumhuriyet Gürcan ve benle birlikte bir grup belediye iş makinesinin yanmaktan kurtarılması için çalıştığımız esnada yangın içinde kalma riskini beraberinde getirdi. Daha sonra İnhisar ve Bilecik Orman işletmesinden gelen arazözler ile yanan alanın soğutma çalışmaları yapıldı. Çok büyük bir tehlike atlattık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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