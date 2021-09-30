'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2) - Haberler
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'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2)

11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'arazi toplulaştırma' kararına belediye önünde tepki gösterilmesi, polisin buna müdahalesi sırasında binaya taş atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, taş attıkları tespit edilen 11 kişiyi...

SAMSUN (DHA) - 11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'arazi toplulaştırma' kararına belediye önünde tepki gösterilmesi, polisin buna müdahalesi sırasında binaya taş atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, taş attıkları tespit edilen 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklanmış, 6'sı ise serbest bırakılmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2) - Haberler
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