'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü - Haberler
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'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'yi (41) pompalı tüfekle öldürdü.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'yi (41) pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü - Haberler
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