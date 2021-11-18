Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

SALIPAZARI, SAMSUN (DHA) - Samsun'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu Yunus Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İsmail ve oğlu Mahir Keskin, bugün ikindi namazının ardından Salıpazarı ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Tepealtı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Keskin ailesinin yanı sıra Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve çok sayıda vatandaş da katıldı.