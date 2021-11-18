Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Samsun'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu Yunus Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SALIPAZARI, SAMSUN (DHA) - Samsun'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu Yunus Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İsmail ve oğlu Mahir Keskin, bugün ikindi namazının ardından Salıpazarı ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Tepealtı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Keskin ailesinin yanı sıra Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! 'ARAZİ' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

 Sezai Karakoç yarın toprağa verilecek

Sezai Karakoç yarın toprağa verilecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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