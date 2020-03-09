Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
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Kırıkkale, Keskin, Güncel

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Ümit Güneş (32) yakalanarak gözaltına alındı.

09.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:10
Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Ümit Güneş (32) yakalanarak gözaltına alındı. Ölen 3 kişiden Yaşar Dağ (48) ve Hidayet Nazlıay (28) toprağa verildi.

Dün akşam ilçe merkezinde kahvehane önünde meydana gelen olayda Ümit Güneş, daha önce arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı akrabaları ile tartıştı. Ümit Güneş, tabancasını çıkarıp 7 akrabasına ateş etti. Hidayet Nazlıay ve Harun G. olay yerinde, Yaşar Dağ ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralandı.

Olayın ardından kaçan Ümit Güneş, polis ekipleri tarafından Kırıkkale-Ankara karayolu yakınındaki köyde yakalanarak gözaltına alındı. Ümit Güneş'in, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.Ölen Hidayet Nazlıay ve Yaşar Dağ, Keskin Merkez Camisinde ikindi kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Harun G.'nin ise yarın toprağa verileceği belirtildi.

 


Kaynak: DHA

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Manşet

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