Arazi kavgası: oğlu öldü, babası yaralandı
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Arazi kavgası: oğlu öldü, babası yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Mehmet Ö. (72), iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan tarla komşusu Mehmet Varol'u (42), çıkan kavgada tüfekle ateş ederek öldürdü, babası Süleyman Varol'u da yaraladı.

Arazi kavgası: oğlu öldü, babası yaralandı
08.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:25

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Mehmet Ö. (72), iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan tarla komşusu Mehmet Varol'u (42), çıkan kavgada tüfekle ateş ederek öldürdü, babası Süleyman Varol'u da yaraladı. 

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İvriz yolu Yazlık mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ö., tarla komşusu Mehmet Varol ile babası Süleyman Varol arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., av tüfeğiyle komşularının üzerine ateş açtı. Tüfekten sıkan saçmalar baba ve oğlun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Süleyman Varol da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şüpheli Mehmet Ö. de jandarma tarafından gözaltına alındı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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