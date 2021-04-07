Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığında, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı.

Kaymakam Ünsal; "Edremit'te yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren, arkeoloji ve turizm gönüllüsü, araştırmacı yazar ve Av. İskender Azatoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum." dedi. - BALIKESİR

Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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