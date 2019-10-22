Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil

22.10.2019 16:43

Bilim insanları, küresel ısınma ile mücadelede ormanlaştırma yönteminin tahmin edilenden daha az olumlu etkiye sahip olacağını açıkladı.



Bonn Üniversitesi ve Nairobi merkezli Dünya Tarımsal Ormancılık Enstitüsü'nden araştırmacılar, yayımladıkları yazıda dünya üzerinde orman yetiştirilebilecek alanların önceki tahminlere göre daha az olduğunu ve bunun iklim krizi ile mücadelede etkili bir yöntem olamayacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle