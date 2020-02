Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor

04.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:08

Heteroseksüel olmayan kadın ve erkek bireylere yönelik tutumları inceleyen araştırmacılar, 23 ülkede gey erkeklerin lezbiyen kadınlara göre daha az "kabul gördüğünü" ileri sürdü.



New York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi (Social Psychology and Personality Science) dergisinde yayımlanan araştırmasında, "Test ettiğimiz her ülkede lezbiyenlere göre geylerden daha az hoşlanıldığını tespit ettik" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle