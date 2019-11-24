Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi
Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu. Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil.
24.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:24
Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu.
Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil ve yalnızca bir efsaneden ibaret. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com