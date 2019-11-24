Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi

24.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:24

Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu.



Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil ve yalnızca bir efsaneden ibaret. Euronews.com'da Görüntüle