Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor

29.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:26

İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacılar, uykuda görülen kabusların gerçek hayatta karşılaşılan durumlar için insan vücudunu hazırladığını gösteren bir çalışmaya imza attı.



Daha önce bu yönde ortaya atılan hipotezleri doğrulayan çalışmada araştırmacılar, 18 katılımcının beyinlerinde kabus gördükleri sırada hangi bölümlerin daha fazla çalıştığını inceledi. EEG ile yapılan ölçümlerde İnsular lob ve Singulat korteks bölgelerinin aktif olduğu gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle