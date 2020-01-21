: Aras isminin anlamı nedir? Aras ne demektir?

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:56

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Aras olarak öne çıkmaktadır. Aras isminin anlamını merak eden ebeveynler Aras isminin anlamı nedir ve Aras ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ARAS NE DEMEK?

1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.

2. Doğu Anadolu'da bir ırmak, Aras nehri.

3. Kalın Yün, At kılı anlamında.

ARAS İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Pozitif yanları olabildiği gibi negatif yanları da bulunmaktadır. Herhangi konuda sığ olabilir. Hoyrat davranışlar sergileyebilir. Dedikoduya meyillidir.Hayata karşı bakış açısı, iyimser niteliktedir. Arkadaş edinmeyi çok sever. Muhtaç birilerine yardımı esirgemez. Birçok konuda narindir. Kelimelerle arası iyidir, buna bağlı olarak konuşma becerisi bulunur. Her şeyi öğrenmeye meyillidir. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi sever.

ARAS İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

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