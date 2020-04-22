Arapgir Belediyesi, "Yeşil Arapgir" hedefine emin adımlarla ilerliyor
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Haluk Cömertoğlu, Arapgir, Güncel

Arapgir Belediyesi, "Yeşil Arapgir" hedefine emin adımlarla ilerliyor

Daha yeşil bir ilçe ve daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülen ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçe genelinde bin 500 adet dut fidanı dikildi.

22.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:45
Arapgir Belediyesi,

Arapgir'de bölge iklimine uygun olan dut fidanlarının kullanıldığı ağaçlandırma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Başta ilçe merkezi olmak üzere tüm Arapgir genelinde yeşil dokuyu güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu "Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe bırakmak istiyoruz. Bu amaçla bu dönemde ağaçlandırmaya uygun olan her alana fidan dikeceğiz, boş yer bırakmayacağız. Bugün bin 500 fidan toprakla buluşturuldu, ilerleyen günlerde bu sayısı 5 bin civarına çıkarmayı düşünüyoruz. Dut fidanı çok uzun ömürlü bir meyve sadece meyvesi değil yaptığı da en az meyvesi kadar şifa içeriyor. Aynı zaman da yüksekten budama yapılarak sürekli kendisini yenileyen ve iyi bir yakacak olarak ta değerlendirdiğimiz bir meyve çeşidi."

Kaynak: Bültenler

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