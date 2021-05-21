Arap ve Yahudilerden Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek protestosu

- Arap ve Yahudilerden Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek protestosu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 200 Arap ve Yahudi, hakkında tahliye kararı verilen Filistinli ailelere destek protestosu düzenledi.