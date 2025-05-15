Arap Kadri ve Tarzan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arap Kadri ve Tarzan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Arap Kadri ve Tarzan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arap Kadri ve Tarzan filmini izleyecek olanların merak ettiği Arap Kadri ve Tarzan konusu nedir, Arap Kadri ve Tarzan oyuncuları kimler ve Arap Kadri ve Tarzan özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARAP KADRİ VE TARZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz.

ARAP KADRİ VE TARZAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı yapımın senaryosunu Volkan Öge ile Ömer Fikret Şen kaleme aldı.