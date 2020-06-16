Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyon hakkında küstah sözler sarf etti. Birlik açıklamasında, "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz. Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu" Arap Birliği'ni rahatsız etti. Arap Birliği'nden yapılan açıklamada "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.