Aranan şüpheli polise bıçakla saldırdı: 2 polis yaralı Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bıçakla polislere saldırdı.

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bıçakla polislere saldırdı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahsı durduran polis ekipleri, şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki polisi bacağından ve omzundan bıçakla yaralayan saldırgan, polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı polisler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen yaralı saldırgan da olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA