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Aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı

Nevşehir'de 'silahla tehdit' suçundan aranan bir şahıs yol kontrolünde yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 'silahla tehdit' suçundan aranan bir şahıs yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde yol kontrolü yapan trafik ve asayiş ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan T.K.'nın yapılan GBT sorgusunda 'tehdit' suçundan Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca Yakalama Kararı ile arandığının tespit edildi.

Gözaltına alınan T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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