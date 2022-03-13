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Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Emrah Kızıl - Güncel
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Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıldır 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, JASAT, Güncel, Haberler

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