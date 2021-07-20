Aramızda Kalsın Hatçik kimdir? Ayşe Damgacı kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşe Damgacı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Aramızda Kalsın Hatçik kimdir? sorusu yer aldığı yapımlar sebebiyle araştırılıyor. Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde de rol alan Ayşe Damgacı kimdir, kaç yaşında? 1973 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ayşe Damgacı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Aramızda Kalsın Hatçik kimdir? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Avlu adlı dizide, Hasret karakterini canlandıran Ayşe Damgacı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşe Damgacı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ARAMIZDA KALSIN HATÇİK KİMDİR?

Aramızda Kalsın'da Hatçik karakteriyle dikkat çeken isim Ayşe Damgacı'dır.

AYŞE DAMGACI KİMDİR?

Ayşe Damgacı, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İktisat Fakültesinde okurken oyuncu olmaya karar vermiş ve Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosunda eğitim almıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanınır.

İktisat okumaktan vazgeçti ve oyuncu olmaya karar verdi. Önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatro Oyunevi kadrosuna katıldı. Ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yapıyor. Oyuncu 2013–2015 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırmıştır. Oyuncu 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu. 2018 yılından itibaren Avlu dizisinde Hasret rolünü canlandırıyor.