Arama-Kurtarma ekibi başvuruları devam ediyor

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası AB-Modex Saha Tatbikatı'na katıldığını belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, "Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve Fransa'dan düzenlenen tatbikata katılan ekipler tarafından ortaya konulan çalışmalar, afet ve acil durumlarda arama ve kurtarmanın önemini görsel olarak hafızalara kazıdı.

Başvurular Resmi Web Sitesinde

Biz Çorlu Belediyesi olarak arama ve kurtarma ekiplerinin öneminin farkındayız ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine Çorlu Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi'ne ilave katılımlar için 8 Kasım 2021 tarihinde belediyemiz resmi web sitesinde başvuru sistemi oluşturduk. Olası afet ve acil durumlarda görev alacak gönüllü kahramanlar arıyoruz. Başvurular halen devam ediyor ve yoğun bir ilgi ile karşılaştık.

Çevre İlçelerden Başvuru Var

Başvuru kriterleri arasında Çorlu'da ikamet etme şartı bulunmasına rağmen komşu ilçelerimizden vatandaşlarımızın da başvuru yapıyor olması onların afetlere hazırlık konularında duyarlılığının bir göstergesi. İlgi gösteren ve duyarlı davranan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bölgemizde daha çok arama kurtarma ekibinin kurulmasını arzu ediyoruz. Umarız bu dileğimiz gerçekleşir ve olası bir afet durumunda en kısa sürede sorunları paylaşarak çözüme kavuşturabiliriz." dedi.

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