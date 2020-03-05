Araf 4: Meryem Filmi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Meryem mesleğinin henüz başında olan genç bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile teyzesi Nurten’in evinde kalmaktadır. Nurten’in sakat bir oğlu ve bir kızı vardır.

Meryem ve Güzide yaşadıkları bu evde garip olaylara şahit olurlar. Meryem başlarda bu durumların psikolojik olduğunu düşünse de aynı olayları Güzide’nin yaşamasıyla gerçeği öğrenmeye başlar. Meryem’in teyzesi Nurten bütün sırları ve cevapları barındırmaktadır. Nurten geçmişte yaşanan günahların bedelini yeğeni Meryem’e ödetir.

Yönetmen: Gökhan Arı

Senaryo: Gökhan Arı

Oyuncular: Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen, Damla Özovalı

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Araf 4: Meryem

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 13.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com