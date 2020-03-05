Araf 4: Meryem Filmi
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Meryem mesleğinin henüz başında olan genç bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile teyzesi Nurten’in evinde kalmaktadır. Nurten’in sakat bir oğlu ve bir kızı vardır.
Meryem ve Güzide yaşadıkları bu evde garip olaylara şahit olurlar. Meryem başlarda bu durumların psikolojik olduğunu düşünse de aynı olayları Güzide’nin yaşamasıyla gerçeği öğrenmeye başlar. Meryem’in teyzesi Nurten bütün sırları ve cevapları barındırmaktadır. Nurten geçmişte yaşanan günahların bedelini yeğeni Meryem’e ödetir.
Yönetmen: Gökhan Arı
Senaryo: Gökhan Arı
Oyuncular: Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen, Damla Özovalı
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Araf 4: Meryem
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 13.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com