Son dakika haberi | Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolünü kaybettiği araçla kadınları böyle savurdu

TARSUS, MERSİN (İHA) - Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolünü kaybettiği araçla kadınları böyle savurdu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi arabayla çarptığı 2 kadın metrelerce havalanıp yere düştü. Çarpmanı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, D.D. düştü. zik zak yaparak kullandığı aracı yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ve Hamiyet Sayan'a çarptı. Çarpma ile birlikte metrelerce havalanan kadınlar yere sert şekilde düştü. Ağır yaralanan 2 kadın Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikleri devam ettiği öğrenildi.

Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.