Aracıyla uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti
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Aracıyla uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti

Samsun'da otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak uçurumdan yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Aracıyla uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti
05.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:05

Samsun'da otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak uçurumdan yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Yakakent ilçesi Köprüağzı Mahallesi Yörükoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Şensoy (51) idaresindeki 55 TE 042 plakalı otomobiliyle virajı alamayarak yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nazım Şensoy, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yakakent Balıkçı Barınağında esnaf olduğu öğrenilen Nazım Şensoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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