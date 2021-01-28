Aracını tamir ettirmek için gittiği sanayide husumetlileri tarafından öldürüldü
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Aracını tamir ettirmek için gittiği sanayide husumetlileri tarafından öldürüldü

28.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:21
Aracını tamir ettirmek için gittiği sanayide husumetlileri tarafından öldürüldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aracını tamir ettirmek için gittiği sanayi sitesinde husumetli olduğu öne sürülen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Şahin K., hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aracını tamir ettirmek için gittiği sanayi sitesinde husumetli olduğu öne sürülen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Şahin K., hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, İskenderun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Şahin K., aracını tamir ettirmek için gittiği oto tamircisinde, kendisini araçla takip eden 2 kişi tarafından silahlı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin K. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu. Polis, Şahin K. ile aralarında husumet olduğu belirtilen 2 şüpheliyi, yapılan çalışmayla yakalayıp, gözaltına aldı. 


Aracını tamir ettirmek için gittiği sanayide husumetlileri tarafından öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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