Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi

Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da iç çamaşırıyla inşaatta gezdiği iddia edilen C.M. (75), kuma saplanan otomobilde bulundu.

KARAMAN'da iç çamaşırıyla inşaatta gezdiği iddia edilen C.M. (75), kuma saplanan otomobilde bulundu. Pantolonu giydirilip ambulansla hastaneye kaldırılan C.M. polise "Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım" dedi.

Çeltek Mahallesi 502 Sokak'ta oturan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir kişinin yarı çıplak halde gezdiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde kuma saplanmış otomobilde C.M.'yi yarı çıplak halde buldu. C.M., polise, "Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım" dedi. Polis, C.M.'nin bitkin halde olması üzerine ambulans çağırdı.Bölgeye gelen sağlık ekipleri, pantolonu giydirildikten sonra C.M.'yi hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından taburcu olan C.M., evine gönderildi. 

  


Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Volkan Bozkır Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Necip Uysal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracında yarı çıplak bulundu; 'Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:00:12. #1.15#

title