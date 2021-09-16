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Aracında silah ele geçirildi, gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Aracında silah ele geçirildi, gözaltına alındı

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde kalaşnikof ele geçirilirken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde kalaşnikof ele geçirilirken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine O.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, kalaşnikof ile bu silaha ait şarjör ve 25 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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