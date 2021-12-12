Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2014 yılında aracında kurşunlanarak öldürülen şahsın katil zanlısı Aydın'da yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2014 yılında aracında kurşunlanarak öldürülen şahsın katil zanlısı Aydın'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde 2014 yılında Mustafa Esen, otomobili ile seyir halindeyken kurşunlanarak hayatını kaybetti. Kiralık oto ile saldırıyı gerçekleştiren zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aradan geçen 7 yılın ardından Esen'in katil zanlısının M.G. olduğunu belirledi. M.G., Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2014 yılında işlenen cinayet anı güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, görüntülerde şahsın seyir halindeki aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

 Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title