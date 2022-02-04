Aracında 60 bin liralık kaçak içkiyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracında 60 bin liralık kaçak içkiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Selda Hatun Tan - Güncel
 - Güncelleme:
Aracında 60 bin liralık kaçak içkiyle yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfelere içki satan H.A.'nın (45) aracında yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfelere içki satan H.A.'nın (45) aracında yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.'nın Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde büfelere kaçak içki sattığını belirledi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından dün akşam H.A.'ya ait araç durdurularak arama yapıldı. Araçta 62 şişe viski, 25 şişe rakı ve 57 şişe votka olmak üzere 60 bin lira değerindeki 144 şişe kaçak içkiye el koyuldu. Hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapılan H.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Tragger, Kocaeli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title