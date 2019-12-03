Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
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Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:18
Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

'nun ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde park halinde hafif ticari aracına binen Levent Ak, duyduğu ses üzerine araçtan indi.

Aracın motoruna sıkışan kediyi fark eden Ak, hayvanı kendi çabasıyla çıkartamayınca Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup Amirliği'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: AA
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