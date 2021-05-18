Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu
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Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Haberler | 3. Sayfa

Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu Biri ayaklarını, biri kafasını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı Bilecik'te geri geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kanlar içinde kalan 80 yaşındaki amca için tüm sokak halkı adeta...

Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu

Biri ayaklarını, biri kafasını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı

BİLECİK - Bilecik'te geri geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kanlar içinde kalan 80 yaşındaki amca için tüm sokak halkı adeta seferber oldu. Kanlar içinde yerde yatan adam için vatandaşlardan biri kafasını, biri ayaklarını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinin kesiştiği noktada, Önder E., kullandığı 11 DA 881 plakalı otomobil geri geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen terzi Ahmet Güneyce'ye çarptı. Yere düşerek yaralanan adamı kanlar içinde yerde gören sokaktaki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kanlar içinde yerde yatan adam için vatandaşlardan biri kafasını, biri ayaklarını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı. Uzun süre yaralı halde yerde ambulans bekleyen yaşlı adam, hastaneye çevredeki bir vatandaşın aracıyla götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu
Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu
Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu
Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş

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