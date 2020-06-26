Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı

Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı basından gizli tutan Hadise, basın mensupları sevgilisinin evine giderken kullandığı aracın plakası ezberlenince yeni bir adım attı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düşük model bir araç alarak camlarını filmle kaplattı.

Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
26.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:03

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak tutmaya çalışan şarkıcı, sevgilisiyle sürekli evde buluşmayı tercih ediyor. Lüks aracı ve plakası tanınmaya başlayan şarkıcı, sevgilisinin evine giderken kullanmak için yeni bir araba aldı.

DÜŞÜK MODEL BİR ARAÇ ALIP SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI

Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlenen şarkıcı, ilginç bir yönteme başvurdu. Günaydın'da yer alan habere göre: Basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı. Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.

Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Magazin
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Magazin
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Magazin
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma Magazin
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Vücudunun yüzde 85'i yanan güzellik kraliçesi objektiflere çırılçıplak poz verdi Magazin
Vücudunun yüzde 85'i yanan güzellik kraliçesi objektiflere çırılçıplak poz verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Tanıştıktan iki saat sonra ilişkiye giren yarışmacılar seyircinin tepkisini çekti
Tanıştıktan iki saat sonra ilişkiye giren yarışmacılar seyircinin tepkisini çekti
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Dilan Çiçek Deniz
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:04:04. #1.15#
title