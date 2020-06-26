Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı basından gizli tutan Hadise, basın mensupları sevgilisinin evine giderken kullandığı aracın plakası ezberlenince yeni bir adım attı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düşük model bir araç alarak camlarını filmle kaplattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak tutmaya çalışan şarkıcı, sevgilisiyle sürekli evde buluşmayı tercih ediyor. Lüks aracı ve plakası tanınmaya başlayan şarkıcı, sevgilisinin evine giderken kullanmak için yeni bir araba aldı.

DÜŞÜK MODEL BİR ARAÇ ALIP SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI

Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlenen şarkıcı, ilginç bir yönteme başvurdu. Günaydın'da yer alan habere göre: Basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı. Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.