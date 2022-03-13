ARACA BAĞLADIĞI HALATLA KAYAK YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSTANBUL Kurtköy'de yoğun yağan karın tadını çıkarmak isteyen bir vatandaş, dün gece kendini halatla otomobile bağlayarak poşet üzerinde kaydı.
İSTANBUL Kurtköy'de yoğun yağan karın tadını çıkarmak isteyen bir vatandaş, dün gece kendini halatla otomobile bağlayarak poşet üzerinde kaydı. Boş sokaklarda bu şekilde kayak yapan vatandaşın yolculuğu arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Vatandaşın otomobile kendini bağlayarak kayması
-Vatandaşın virajlarda savrulması
Demirören Haber Ajansı / Güncel