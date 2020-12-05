Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
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Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

05.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:48

Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Fiat marka Albea model 11 AN 502 plakalı otomobilin sürücüsü Ferit Arkadaş (39), Gölpazarı'nda Açık Cezaevi önüne geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Araç adeta hurdaya dönerken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARSLAN ALTINDİŞ

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